Tatsächlich landen im Tierheim nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch seltene oder exotische Tiere, wie etwa diese Königspython, Schildkröten oder sogar Skorpione.

Denn manchmal können sich ihre Besitzer nicht mehr um sie kümmern. Dann bringen sie die Tiere ins Heim. In einigen Fällen wurden solche Tiere aber einfach auch ausgesetzt. Das ist in den vergangenen Jahren aber mit exotischen Tieren in Hamburg seltener als früher passiert. Das berichtete ein Mitarbeiter des Tierheims in der Stadt.