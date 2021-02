Darunter sind auch seltene Vögel, wie zum Beispiel eine Unterart des Kleinen Entensturmvogels. Der brütet in Höhlen und ist nachts aktiv. In diesem Jahr haben Mäuse wieder sehr viele Nester dieser Tiere geplündert, teilten Vogel-Schützer aus Großbritannien am Mittwoch mit. Die Tiere seien vom Aussterben bedroht. Die Vogel-Schützer fordern deswegen, dass schnell etwas gegen die Mäuse auf Gough getan wird.

Vor langer Zeit gab es auf der Insel Gough noch keine Mäuse. Sie kamen vor rund 200 Jahren auf den Schiffen von Walfängern in das abgelegene Gebiet.