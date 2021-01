Der Feldhase ist nur schwer zu entdecken. Das liegt an seinem tarnenden Fell. Die Farben machen den Feldhasen unauffällig. Zwischen den Jahreszeiten wechseln die Farben sogar ein wenig. Im Winter ist das Fell oben eher graubraun und heller. Im Sommer trägt der Feldhase eine dunklere Farbe. An den Seiten hat das Fell rostrote Töne mit schwarzen Spitzen. Am Bauch und am Schwanz sind die Haare hingegen weiß. Im Winter ist das Fell zudem dichter als im Sommer als Schutz vor Kälte.