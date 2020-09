Polizei und Feuerwehr kamen, um den Vogel wieder einzufangen. Kakadus gehören zu den Papageien. Sie leben zum Beispiel in Asien. Bei uns in Deutschland kommen sie normalerweise nicht in freier Wildbahn vor. Sie werden aber als Haustiere gehalten.

Der eingefangene Kakadu wird wahrscheinlich ausgebüxt sein. Sein Besitzer kann ihn nun wieder abholen.