Inzwischen haben Tierfreunde davon schon so einige angebracht, etwa in der Nähe von Vogelnestern. So kann man zum Beispiel Wanderfalken beobachten, die es sich hoch oben in einer Burg gemütlich gemacht haben. Die Küken sind kurz davor zu schlüpfen. "Es müsste jeden Moment losgehen", sagt ein Fachmann. Sehen kannst du das hier: http://dpaq.de/Ma4Vw

Die Organisation Nabu hat sogar eine ganze Menge Webcams aufgehängt, um etwa Störche und Kormorane zu beobachten. Eine Liste findest du hier: http://dpaq.de/9U5j5

Und Fledermäusen kannst du zum Beispiel hier ganz nahe kommen: http://dpaq.de/Xl4VK