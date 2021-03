Der Oktopus kann blitzschnell seine Farbe verändern und sich an seine Umgebung anpassen. Auch im Schlaf wechselt er die Körperfarbe. Foto: picture alliance / dpa

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Land Brasilien haben dieses Verhalten beobachtet und mehrere Tiere gefilmt. Sie vermuten, dass der Oktopus träumt. Das Tier hat wohl zwei verschiedene Schlaf-Zeiträume: eine ruhige Phase und eine aktive.

In der aktiven Phase bewegt sich der Oktopus und ändert seine Farbe, etwa von hellem Orange in dunkles Rot. In der ruhigen Zeit ist seine Haut blass und die Pupillen zu kleinen Schlitzen verengt. Die aktiven Phasen dauern nur kurz: von wenigen Sekunden bis zu einer Minute.

Viele Fragen sind noch offen: Etwa ob Oktopusse Albträume haben? Ist das vielleicht an den wechselnden Mustern auf der Haut erkennbar? Daher wollen die Forscher die Tiere noch genauer untersuchen.