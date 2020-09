Denn Biber graben gerne, unter anderem auch an Bahndämmen. Das kann aber gefährlich und teuer für die Bahn werden, etwa wenn der Bau der Tiere den Boden unter den Gleisen aufweicht.

Deswegen hat die Bahn mit Hilfe eines Experten nun an einer Strecke im Bundesland Bayern das künstliche Zuhause für Biber errichtet. Das soll sie davon abhalten, am Bahndamm zu graben. Der Erdbau besteht aus Betonrohren, einem Lüftungsschacht und einem Unterwasserzugang. Die Rohre sind mit Erde ausgelegt, so wie es die Tiere mögen. Der Bahndamm ist mit Drahtnetzen gegen die Nager geschützt.

Noch wohnen keine Biber in dem Bau. Die Bahn hofft aber, dass sich das bald ändert.