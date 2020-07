Baumkängurus leben in Regenwäldern. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Regenwälder gibt es in Südamerika, Afrika und Südostasien. Am Freitag eröffnet außerdem ein kleiner Regenwald in Berlin. Im Tierpark der Hauptstadt wurde dieser Lebensraum nachgestellt. Zwei Jahre lang wurde dafür ein altes Gebäude für viel Geld umgebaut.

Dort leben jetzt verschiedene Raubkatzen, Malaienbären, Krokodile und Schlangen. Aber auch Frösche, Spinnen und interessante Pflanzen gibt es im Regenwald-Haus zu sehen. Außerdem ist ein neuer Zoo-Bewohner eingezogen: Das Baumkänguru Nunsi. Es turnt über den Köpfen der Besucher in den Bäumen herum.