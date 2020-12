Denn Stéphanie Frappart aus Frankreich pfeift das Spiel von Juventus Turin gegen Dynamo Kiew in der Champions League (gesprochen: Tschämpiens Liig). In diesem Wettbewerb kämpfen die besten Clubs in Europa um den Titel. Noch nie zuvor stand dabei eine Frau als Schiedsrichterin bei einem Spiel der Männer auf dem Platz.

Die Französin hat eine Menge Erfahrung. So war sie selbst Fußballerin. Und im vergangenen Jahr pfiff sie bereits im Wettbewerb Uefa-Supercup die Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea. In der Europa League war sie auch schon im Einsatz.