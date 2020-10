Der FSV Mainz 05 hat in dieser Saison bislang nur verloren. Foto: Torsten Silz/dpa

Ein Team wartet sogar noch auf den ersten Punkt. Der FSV Mainz 05 steht mit null Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle. Die Mainzer haben alle fünf Spiele bislang verloren. Sie haben nur vier Tore geschossen, dafür 15 Gegentore bekommen.

An diesem Wochenende soll es endlich mit den ersten Punkten klappen. Am Samstag treten die Mainzer beim FC Augsburg an.

An die Tabelle wollen sie in diesem Spiel aber so wenig wie möglich denken. "Das Ziel ist auf jeden Fall, den Kopf frei zu kriegen für diese Partie", sagte der Trainer des FSV Mainz 05. "Momentan habe ich das Gefühl, dass die Spieler daran glauben, dass es klappt."