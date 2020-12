Mick Schumacher? Ach so, das ist der Sohn von Michael Schumacher! So passiert es häufiger, wenn Menschen über den Sohn des berühmten Rennfahrers Michael Schumacher reden. Bei vielem, was Mick Schumacher tut, wird er mit seinem Vater verglichen. Dabei ist der Sohn selbst schon ein super Rennfahrer. In der nächsten Saison wird er in der Formel 1 antreten.