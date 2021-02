Alexander Zverev war nicht so ganz zufrieden mit seiner Leistung. Foto: Dean Lewins/AAP/dpa

Am Montag standen die Spiele der ersten Runde auf dem Plan. "Am Anfang habe ich sicher nicht mein bestes Tennis gespielt, aber dann wurde es besser", sagte Alexander Zverev nach seinem Sieg.

Nicht so gut lief es für die deutschen Frauen. Gleich drei Spielerinnen schieden bereits in der ersten Runde aus. Darunter war auch die beste Deutsche: Angelique Kerber. Die lange Reise nach Australien hat sich für sie also kaum gelohnt.