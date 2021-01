Es geht um einen Negativrekord. So kann man eine besonders schlechte Leistung auch nennen. Tatsächlich hat Schalke 04 schon seit 30 Spielen nicht mehr gewonnen. Das heißt: 30 Mal hat der Verein nur unentschieden gespielt oder sogar verloren. So schlecht lief es bisher nur für einen Club in der Bundesliga, nämlich Tasmania Berlin. Das ist aber schon fast 55 Jahre her!

Am Samstag steht für die Schalker das nächste Spiel an. Gegner ist die TSG 1899 Hoffenheim. In diesem Spiel hat Schalke die letzte Chance, mit einem Sieg den Rekord zu vermeiden. Wenn das nicht klappt, hätten sie 31 Mal nicht gewonnen!