Die jungen Fußballer von 1899 Hoffenheim gewannen mit 4:1. Maximilian Beier etwa erzielte zwei Tore. Er ist 18 Jahre alt. Das ist für einen Fußball-Profi noch sehr jung. Auch die anderen jungen Spieler im Team waren super.

Als zweite deutsche Mannschaft im Turnier feierte auch Bayer Leverkusen am Donnerstag einen deutlichen Sieg: Das Team gewann mit 4:0. Die beiden Mannschaften aus Deutschland stehen jetzt in der nächsten Runde der Europa League. Am Wochenende stehen sie sich in einem anderen Wettbewerb gegenüber: der Bundesliga. Leverkusen liegt in der Tabelle auf dem zweiten Platz. Hoffenheim steht als Zehnter nicht ganz so gut da.