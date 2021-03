Die Schalker haben in dieser Saison erst ein Spiel gewonnen. Foto: Swen Pförtner/dpa

In 25 Spielen sammelte Schalke gerade ein mal zehn Punkte. Mittlerweile versucht schon der fünfte Trainer in dieser Saison, die Lage zu verbessern. Bisher vergeblich!

Am Samstag verlor Schalke mit 0:5 gegen den VfL Wolfsburg. Das Ergebnis passt zur gesamten Saison. Die Schalker schossen bislang insgesamt nur 16 Tore. Der Wolfsburger Stürmer Wout Weghorst traf alleine genauso oft. Außerdem kassierten die Schalker 66 Gegentore. Der Abstieg in die zweite Liga ist so kaum noch zu verhindern.