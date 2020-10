"Ich habe mich schon früh morgens in der Schule auf die Partien am Abend gefreut", erzählte Florian Neuhaus nun Reportern. "Als Kind war es für mich etwas ganz besonderes, am Abend mit meinen Eltern die Spiele vor dem Fernseher zu verfolgen."

Heute ist Florian Neuhaus selbst im Fernsehen zu sehen. Der Fußballer spielt für den Verein Borussia Mönchengladbach in der Champions League. "Da geht schon ein riesiger Traum in Erfüllung, dass ich in diesem Wettbewerb jetzt selbst auf dem Platz stehen darf", sagt er.

An diesem Dienstag spielt Mönchengladbach gegen Real Madrid. Das Team aus Spanien gehört zu den erfolgreichsten in Europa. Als Kind habe er immer von solchen Mannschaften geträumt, sagt Florian Neuhaus. Nun darf er sich auf dem Platz gegen sie beweisen.