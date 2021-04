Diese goldenen Statuen sind weltberühmt: Mit den Oscars werden jedes Jahr Menschen aus der Filmwelt geehrt. Die Preise wurden gerade in der Stadt Los Angeles in den Vereinigten Staaten von Amerika verliehen. Abgeräumt hat in diesem Jahr unter anderem der Film "Soul". Er hat einen Oscar als bester Animationsfilm bekommen und einen für die beste Filmmusik.