Die Schüler waren auf dem Segelschiff "Thor Heyerdahl" unterwegs. Beim Projekt "Klassenzimmer unter Segeln" sollten die Zehntklässler am Schulunterricht teilnehmen und dabei auch viel über Schiffe und das Segeln lernen. "Die erleben hier das Leben nicht aus dem Schulbuch, sondern in praktischer Reise in die Länder", sagte der Kapitän. Allerdings hatte das Schiff zuletzt wegen der Ausbreitung des Coronavirus nirgendwo mehr angelegt.

Am Sonntag kamen das Schiff und die Besatzung nach vielen Tagen auf See in Kiel im Norden von Deutschland an. Dort war die Freude groß, denn die Familien der Rückkehrer warteten schon.