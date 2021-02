Wusstest du, dass auch Würmer ins All fliegen? Am Samstag startete aus dem Land USA eine Raumkapsel zur Internationalen Raumstation ISS. An Bord befinden sich Nahrung und Ausrüstung für die Astronauten auf der Raumstation. Außerdem fliegen ein paar Würmer mit. Aber was sollen die denn im Weltall?