Dieser Staub stammt etwa von Kometen. Das sind Brocken aus Gestein und Eis, die durchs Weltall fliegen. Wenn die Erde die Flugbahn eines Kometen kreuzt, dringt Kometenstaub in die Lufthülle der Erde ein. Dabei leuchten die Körnchen für einen kurzen Moment auf, während sie verglühen. Wir können den Staub dann als Sternschnuppen am Himmel beobachten. Wissenschaftler sagen auch Meteore dazu.

Gerade kann man recht viele Sternschnuppen sehen. Besonders in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist das so. Der Grund: Die Erde kreuzt gerade die Flugbahn eines Kometen. In vielen Gegenden in Deutschland soll der Himmel wolkenfrei sein. Außerdem scheint der Mond nicht besonders hell. Das bedeutet: Freie Sicht auf die Sternschnuppen!