Viel Platz ist hier in diesem Mini-Haus in Bremen nicht. Foto: Sina Schuldt/dpa

Das alte Haus steht in Bremen. Es gilt als das kleinste in dieser Stadt in Norddeutschland. Es hat ein Eckchen zum Schlafen, eine Küche und sogar eine Dusche. Wenn es zu eng wird, kann man auf einer Dachterrasse Luft schnappen. Dieses Gebäude soll nun verkauft werden. Obwohl es so winzig ist und recht teuer, haben viele Leute Interesse.

Denn das Häuschen steht im ältesten Viertel von Bremen, und das ist beliebt. Viele Touristen schauen es sich an. Die bunten Häuser dort sind alle nicht groß und stehen sehr eng nebeneinander. An manchen Stellen könnte man sich aus dem Fenster von einer Straßenseite zur anderen die Hand reichen.