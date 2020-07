So sagten eine Menge Grundschullehrer, dass sie in der Corona-Zeit mehr Arbeit hatten. Und etwa drei von zehn Lehrerinnen und Lehrern finden, sie seien nicht genug vor Ansteckung in den Schulen geschützt. Schließlich sind sie mit vielen Menschen in einem Raum.

Ebenso viele finden es auch zu schnell, dass nach den Ferien die weiterführenden Schulen wieder ganz öffnen sollen.

Die Lehrkräfte nennen aber auch andere Probleme: Etwa dass besonders schwächere Schüler den Anschluss verloren hätten wegen der Schulschließungen. Damit ihre Arbeit wieder einfacher wird, wünschte sich in der Umfrage beinahe die Hälfte mehr digitale Geräte für Lehrkräfte und Schüler.