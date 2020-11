Smudo ist Rapper bei der Band "Die Fantastischen Vier". Früher trat er auch in der Sendung "The Voice of Germany" auf. Wenn seine Töchter zu Hause bleiben müssen, wird er zum Lehrer in besonderen Fächern.

"Zocken und Kochen ist mein Lehramt", sagt Smudo. Mit Zocken meint er Videospiele. "Allerdings stöbern meine Töchter im Netz die tollsten Fundstücke auf und bringen so auch mir jede Menge bei", sagt der Rapper.