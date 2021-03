In Apotheken wurden weniger Mittel gegen Erkältungen verkauft. Dafür waren etwa Vitamin-C-Tabletten beliebter. Foto: Hans-Jürgen Wiedl/dpa-Zentralbild/dpa

"Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in der Corona-Pandemie sorgte vermutlich für den Rückgang der Ansteckungen im Bereich von Durchfallerkrankungen und Erkältungen", erklärte eine Apotheker-Vereinigung. Die Apotheken haben nämlich im vergangenen Jahr sehr viel weniger Mittel gegen diese Krankheiten verkauft als üblich.

Etwas anderes wurde dagegen häufiger verkauft: sogenannte Nahrungs-Ergänzungs-Mittel, also etwa Tabletten mit Vitamin C darin. Solche Mittel sollen zum Beispiel die Abwehrkräfte stärken. Besonders in der Corona-Krise sind diese Mittel deswegen beliebt.