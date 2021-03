Dabei kam heraus: In Deutschland steht man in der Stadt München am längsten. Dort haben die Menschen im ganzen Jahr im Schnitt 65 Stunden im Stau verbracht, also mehr als zwei Tage! Das klingt viel, ist aber weniger als in den Jahren davor.

Im Corona-Jahr 2020 haben die Menschen in Deutschland nämlich insgesamt weniger Zeit im Stau gestanden als in den Vorjahren. Das lag einfach daran, dass die Menschen weniger unterwegs waren. Es gab also weniger Autos auf den Straßen und dadurch auch weniger Staus.