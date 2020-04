Keine königlichen Pflichten mehr für Harry und Meghan. Der britische Prinz und seine Frau beginnen ein anderes Leben. Sie werden von nun an keine große Rolle mehr im Königshaus des Landes Großbritannien spielen und dort zum Beispiel keine Aufgaben mehr übernehmen. So hatten die beiden es schon vor einer ganzen Weile entschieden. Viele Leute fragen sich deswegen: Was machen sie stattdessen?