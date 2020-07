Steckt sich jemand mit dem Virus an, kann er das dort angeben. Dann bekommen bestimmte andere Nutzer eine Warnung: und zwar Leute, die mit ihrem Handy eine Zeitlang in der Nähe dieses Handy-Nutzers waren. Sie können sich dann auf das Virus testen lassen.

Die App wurde bis jetzt 15 Millionen Mal heruntergeladen. Das wurde am Montag bekannt. Zum Vergleich: In Deutschland leben ungefähr 80 Millionen Menschen.

Vorsicht ist weiter wichtig, sagen Fachleute. Bei uns in Deutschland stecken sich inzwischen zwar weniger Menschen an. In anderen Ländern sieht es aber nicht so gut aus. Erst am Wochenende gab es an einem Tag weltweit so viele neue Fälle wie noch nie, berichteten Experten.