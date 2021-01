Autos der Marke Opel erkennt man am Blitz. Sie gehört zu einem Hersteller aus dem Land Frankreich. Foto: Silas Stein/dpa

Autos zu unterscheiden, ist für manche Leute ein lustiges Spiel. Für die Hersteller ist es dagegen wichtig, wiedererkannt zu werden. Denn das hilft ihnen, mehr Autos zu verkaufen.

Aber wusstest du, dass die meisten Hersteller Fahrzeuge verschiedener Marken bauen? Die Autos mit Blitz und Löwe etwa gehören zu der Firma PSA aus Frankreich. Die Maseratis und mehrere andere Marken werden von Fiat Chrysler aus Italien und den USA hergestellt.

Die alle kommen nun aber zusammen! Denn am Montag wollten sich beide Autofirmen verbünden. Fachleute nennen das eine Fusion. Die Firmen machen das, weil sie hoffen, so in Zukunft eine Menge Geld zu sparen. Zusammen werden sie der viertgrößte Autohersteller der Welt.