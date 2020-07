Aber auch heute bei uns spielt Gold eine wichtige Rolle, und zwar als eine Art Geld. Statt etwa Euro auf einem Bankkonto zu sparen, kaufen sich manche Leute Gold: als Münzen oder sogar Goldbarren, die aussehen wie ein glänzender Ziegelstein.

Die Leute kaufen dieses Edelmetall aber nicht nur, weil es glänzt. Sie meinen hingegen, Gold sei besonderes sicher. Das bedeutet: Sie hoffen, dass es in schwierigen Zeiten nicht so schnell an Wert verliert wie etwa normale Währungen, also wie unser Euro oder der Dollar.

Tatsächlich ist Gold jetzt in der Corona-Zeit wieder teurer geworden. Am Montag wurde sogar ein Rekord erzielt: Ein einziges Gramm kostete ungefähr 53 Euro.