Die Sender ARD und ProSieben erfanden jeweils einen Ersatz. In der ARD waren einige der Teilnehmer dabei, die eigentlich zum echten ESC gefahren wäre. Auf ProSieben sangen Musiker, die man in Deutschland kennt. Sie alle haben aber eine Verbindung zu einem anderen Land, etwa weil ihre Familien dort herkommen. Mike Singer trat deshalb für das Land Kasachstan an. Nico Santos für Spanien, weil er dort lange gelebt hat.

Nico Santos war es auch, der die ProSieben-Sendung am Ende gewann. Die Zuschauer stimmten für ihn ab. In der Sendung der ARD siegte die Band The Roop für das Land Litauen.