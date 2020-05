Dafür wurde Eva Högl am Donnerstag in Berlin von Politikern zur neuen Wehrbeauftragten des Bundestags gewählt. So heißt dieses Amt. Der oder die Wehrbeauftragte soll beobachten, wie es bei der Bundeswehr läuft, also bei der deutschen Armee.

Eva Högl kann dafür zum Beispiel einfach eine Kaserne der Bundeswehr besuchen und sich dort umsehen. Außerdem können sich Soldaten und Soldatinnen direkt an sie wenden. Zum Beispiel, wenn sie sich über etwas ärgern oder ihnen etwas für die Arbeit fehlt.

Damit die Politikerinnen und Politiker im Bundestag Bescheid wissen, berichtet der Wehrbeauftragte dort ein Mal im Jahr ausführlich. Bis Eva Högl das zum ersten Mal macht, dauert es aber noch eine Weile.