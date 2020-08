So können sie sicher in den Hafen steuern. Die Türme stehen oft auf einem Hügel am Meer oder sogar im Wasser.

Ganz früher wurden in den Türmen Gaslichter benutzt. Also Lampen, die durch brennendes Gas Licht erzeugen. Später wurde mit Glühbirnen geleuchtet. Aber Strom aus der Steckdose gab es noch nicht. Deshalb wurde in den Türmen mit dicken Dampfmaschinen und später mit Dieselmotoren Strom erzeugt.

Heute sind nicht mehr so viele Leuchttürme in Betrieb. Denn es gibt jetzt andere Technik, mit der Seefahrer sicher unterwegs sind. Die Leuchttürme sind aber oft Wahrzeichen in Urlaubsorten geworden. Wenn das Wetter gut ist, hat man eine richtig tolle Aussicht. Leider dürfen viele wegen Corona gerade nicht besucht werden.