Erinnerst du dich noch an die ersten Tage in der Grundschule? So viele neue Gesichter und Namen! Es dauerte vermutlich etwas, bis du sie alle kanntest. Einige Namen hattest du vielleicht auch nie vorher gehört. Denn die Vielfalt bei den Vornamen wird bei uns immer größer. Das berichteten Fachleute am Montag.