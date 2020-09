Erst wird getestet, dann ist klar: Jemand in der Klasse hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Oft muss dann die ganze Klasse in Quarantäne (gesprochen: karantäne). Die Schülerinnen und Schüler dürfen also keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, außer sie leben eh zusammen. So soll verhindert werden, dass sich weitere Menschen mit dem Virus anstecken. Auch Reisende müssen derzeit in Quarantäne, wenn sie aus bestimmten Ländern zurückkommen.