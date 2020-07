Die App weiß dann, was im Korb ist und rechnet den Preis aus. Den muss man an der Kasse nur noch eben bezahlen, und schon ist man fertig. "Am Anfang ist es für manche Kunden wahrscheinlich etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es kein Hexenwerk mehr", erklärt ein Fachmann.

Dass die Kunden dadurch mehr Sachen heimlich mitnehmen, glaubt der Experte nicht. Tests hätten gezeigt, dass nicht mehr Waren geklaut werden als sonst.