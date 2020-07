Juist ist eine ostfriesische Insel und liegt in der Nordsee. Man kann dort mit einem großen Fährschiff hinfahren oder mit einem kleinen Schnellboot. Der Inselexpress bietet Platz für elf Passagiere und flitzt in 45 Minuten über das Wasser. Die Fahrt dauert damit nur halb so lange wie mit der großen Fähre.

Und einen weiteren Vorteil haben die kleineren Boote noch: Sie können auch bei niedrigeren Wasserständen fahren. Es gibt daher mehrere Abfahrten am Tag. So kann man auch Tagesausflüge nach Juist machen.