An diesem Automaten kann man zum Beispiel seinen neuen Ausweis abholen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

In einigen Gemeinden kann man jetzt sogar seinen Ausweis aus einem Automaten bekommen. In Langenhagen im Bundesland Niedersachsen steht neuerdings so ein Abhol-Automat. Um einen neuen Ausweis zu beantragen, müssen die Menschen aber weiterhin zu den Öffnungszeiten ins Bürgerbüro kommen.

Später können sie das Dokument jederzeit mit einem Code und ihrem Fingerabdruck am Automat abholen. Dieses Angebot soll vor allem den Menschen helfen, die während der Öffnungszeiten ihres Bürgerbüros arbeiten müssen. "Wir hoffen, dass das möglichst viele Menschen nutzen", sagte eine Sprecherin der Stadt.