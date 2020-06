Als das Schiff am Donnerstag endlich in Rostock ankam, gab es für die Freundin eines Besatzungsmitglieds eine besondere Überraschung: "Claudia S. willst du mich heiraten?" stand in großen roten Buchstaben auf einem Banner. Wieder an Land, ging ihr Freund vor den Augen aller auf die Knie. Sie nahm den Antrag an, und einen Kuss gab es auch.