Auf einem Feld im Bundesland Rheinland-Pfalz haben Diebe in dieser Woche jede Menge Erdbeeren geklaut. Sie kletterten über einen Zaun und sammelten bis zu 40 Kilo der Früchte ein. Danach flüchteten sie. Das berichtete die Polizei jetzt.

Was man mit so vielen Erdbeeren auf einmal will, wussten die Beamten auch nicht so recht. "Viel Kuchen machen", sagte ein Polizeisprecher.