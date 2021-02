Ostereistedt ist ein Dorf im Bundesland Niedersachsen. Das Osterhasen-Postamt öffnet am kommenden Montag. Das teilte die Deutsche Post am Freitag mit. Freiwillige Helferinnen und Helfer arbeiten dort dann für den Osterhasen und beantworten die Briefe und Bilder - auch in Corona-Zeiten.

Denn jetzt sei das Briefeschreiben besonders schön, sagte Frank Schmidt von der Post. "Kinder schreiben fröhliche, aber auch nachdenkliche Zeilen und bekommen eine Antwort aus Ostereistedt." Wenn du dem Hasen schreiben willst und eine Antwort noch vor Ostern bekommen möchtest, solltest du deinen Brief bis zum 29. März abschicken.