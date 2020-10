US-Luftwaffen Veteran Gail Halvorsen, bekannt als «Candy Bomber», nimmt an der Festveranstaltung zu 70 Jahre Berliner Luftbrücke auf dem Gelände des US-amerikanischen Militärflugplatzes in Wiesbaden-Erbenheim teil. Der Rosinenbomber-Pilot Halvorsen feiert am 10.10.20 seinen 100. Geburtstag. Vor zwei Jahren besuchte Gail Halvorsen («Onkel Wackelflügel») Deutschlandt. Foto: Arne Dedert/dpa