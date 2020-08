Stell dir vor, du hättest nach einem halben Tag Schule frei. Das kann als Ausnahme vielleicht sogar nett sein. Aber man lernt natürlich auch viel weniger. So etwas Ähnliches ist während der Corona-Krise aber über lange Zeit passiert. Denn die Schulen waren zu. Eine Umfrage hat jetzt gezeigt, dass Kinder zuhause nur halb so lange gelernt haben wie an einem Schultag im Klassenzimmer.