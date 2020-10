Was es Neues gibt, das zeigt einmal im Jahr die Messe "Spiel" in der Stadt Essen. Wegen Corona findet sie diesmal aber nicht in den großen Hallen statt. Dafür kann man im Internet dabei sein. Dort kann man am Simulator neue Spiele ausprobieren. Außerdem zeigen Spieleerklärer neue Sachen. Die Internet-Messe geht noch bis Sonntag.