Auf diesem langen Schiff lässt sich einiges entdecken. Wenn Besucher an Bord sind, fährt es allerdings nirgendwo hin. Die MS Wissenschaft ist ein Ausstellungsschiff. Am Donnerstag startete es seine diesjährige Reise in der Stadt Münster. Bis Mitte Oktober fährt es dann von Hafen zu Hafen. Dort können dann die Menschen an Bord kommen und die Ausstellung besuchen.