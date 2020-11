Elif hatte unglaublich viel Glück im Unglück! Helfer haben das drei Jahre alte Mädchen am Montag aus den Trümmern eines Hauses gerettet. Das acht Stockwerke hohe Gebäude war am Freitag bei einem Erdbeben im Land Türkei eingestürzt. Elif wurde erst nach 65 Stunden geborgen. Die Freude war riesig, als sie nach so langer Zeit noch gerettet werden konnte. Helfer klatschten und jubelten.