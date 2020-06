Und wer momentan zu Hause lernt, der isst momentan wahrscheinlich auch zu Hause. Das geht auch vielen Studierenden so. Normalerweise treffen sie sich zum Mittagessen in der Mensa. So nennt man das Restaurant in der Uni, wo es für wenig Geld Essen gibt. Auch viele dieser Restaurants haben wegen Corona geschlossen.

Das Regensburger Studentenwerk hat sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen: Einen Mensa-Lieferdienst. Studierende und Angestellte der Hochschulen und Universitäten in mehreren Städten in Bayern können ihr Mensa-Essen online bestellen. Spaghetti, Pizza oder Burger aus der Mensa werden dann von einem Lieferservice nach Hause gebracht.