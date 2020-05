Das sieht lustig aus. Es hat aber auch einen guten Grund. Denn auch in Thailand herrscht die Corona-Krise. Die Menschen dort sollen sich nicht zu nahe kommen, damit sie sich nicht gegenseitig mit dem Virus anstecken. Das gilt auch in Restaurants. Anstatt einfach einige Plätze abzusperren, hat der Betreiber die lustigen Drachen aufgestellt.

Auch in Deutschland sind die meisten Restaurants wieder geöffnet. Welche Regeln man beim Essengehen beachten muss, ist in den Bundesländern unterschiedlich. In Schleswig-Holstein dürfen Menschen zum Beispiel nur ins Restaurant, wenn sie einen Tisch reserviert haben. In Rheinland-Pfalz muss man sich in vielen Restaurants die Hände desinfizieren, bevor man zu seinem Tisch gehen darf. Alle Regeln sollen dafür sorgen, dass möglichst wenige Leute krank werden.