Schon im vergangenen Jahr konnten sie sich freuen: Jetzt haben Lena Meyer-Landrut und Mark Forster wieder Preise gewonnen. Bei den Kids' Choice Awards wurden sie am Montagabend ausgezeichnet: Lena als Lieblings-Sängerin und Mark Forster für seinen Song "Übermorgen" als beliebtester Ohrwurm. Außerdem gewann er noch den Preis als Lieblings-Team als einer der Coaches in der Fernseh-Show "The Voice of Germany".