"Die Sendung mit der Maus" wird am 7. März 50 Jahre alt. Und Musiker Mark Forster hat ihr jetzt schon mal ein Lied gesungen. "Ich habe einen Song geschrieben, mit tatsächlich meinen Lieblings-Maus-Fragen", sagt Mark Forster in einem Video. In dem Video kannst du dir ansehen, wie das Lied aufgenommen wurde und schon mal hören, wie es klingt: http://dpaq.de/BliYo