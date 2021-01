Die Tische stehen weit auseinander. In einigen Bundesländern dürfen die Schüler wieder zur Schule gehen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sollen zum Beispiel schon im April Abiturprüfungen geschrieben werden. Jugendliche aus den Abschlussklassen, die gern in die Schule gehen wollen, können deshalb wieder im Unterricht sitzen. Auch andere Bundesländer haben solche Regelungen vereinbart.

In manchen Bundesländern steht dagegen jetzt schon fest: einige Prüfungen werden ausfallen. In Hamburg etwa müssen Kinder und Jugendliche bis zur 10. Klasse im Januar keine Klausuren schreiben.

Wer in Berlin nach der 10. Klasse seinen Schulabschluss macht, muss nur eine mündliche Prüfung ablegen. Warum das so ist? Eine Politikerin erklärte Reportern: Die Lehrkräfte können sich so stärker darauf konzentrieren, den Jugendlichen den Schulstoff beizubringen.